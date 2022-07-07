Выявлено 694 новых случая Covid-19, скончались 3 человека

Умершие входили в возрастные группы от 70 до 89 лет:

два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человек - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двое из них не были вакцинированы от коронавируса или не прошли полный курс вакцинации, один человек - был привит.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 316,4 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 2857 лабораторных тестов на Covid-19, 24,3% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 286 человек не были привиты против коронавируса или не завершил курс вакцинации, 408 - были вакцинированы.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 839 251 человека, скончалось 5869 человек с коронавирусом.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки уменьшилось со 143 до 133 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 15 пациентов с Covid-19, выписан 21 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 54 пациента, в том числе у 52 среднетяжелое течение заболевания, два человека - в тяжелом состоянии.