Жительница Эстонии сомневается в качестве топлива на Circle K: после заправки машина просто не поехала

В чем же проблема?

Мати, оставивший комментарий к публикации, спрашивает: "Почему ты заправляешься 95-м? Его цена выше, чем у 98-го".

Сандра, ответившая на это сообщение, говорит, что всегда заправляется на заправках Circle K, но в одном случае после заправки автомобиль повел себя по-другому. "Однажды, когда я заправился 98-м, как обычно, у машины не было прежней мощности. Я хочу, чтобы моя машина продолжала работать, потому что она новая", - отвечает Сандра.

"Дважды при заправке в Circle K я сталкивалась с проблемой, что машина не заводится, - пишет Кетлин. - Я отвезла машину на станцию техопслуживания, где провели диагностику, которая не выявила никаких проблем. Я не смогла выяснить, но я уверена, что причиной было топливо".

Эрика говорит, что у ее дочери была такая же проблема, и был проведен анализ топлива. "Она получила свои деньги обратно", - рассказывает Эрика.

Кайдо также рекомендует заказать экспертное заключение и обратиться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора. "Вы должны получить экспертное заключение и обратиться в Департамент защиты прав потребителей. У нас здесь нет экспертов по топливу. Все, что вы можете сделать, - это искать сочуствующих среди представителей автозаправок" - пишет Кайдо.

Как объясняет ситуацию Circle K?

Действительно ли существует проблема с качеством топлива? Elu24 обратился за разъяснениями к Circle K.

"Случаи, когда неправильное или некачественное топливо не позволяет продолжить поездку, неизбежны. Однако маловероятно, что это произошло на заправочной станции, где все топливо проверяется как до, так и после перекачки в резервуар терминала", - говорит Теэдо Мелтс, руководитель по продукции моторных топлив Circle K Estonia.

Circkle K ФОТО: Mihkel Maripuu

"Компания Circle K проводит очень тщательные проверки качества топлива на наших автозаправочных станциях, чтобы гарантировать нашим клиентам высококачественное топливо, и избегаем ситуаций, когда топливо может нанести вред транспортным средствам".

Мелтс говорит, что в Circle K проверяют топливо с помощью пробного образца сразу после прибытия топлива, а после того, как оно закачивается в бак, проводится полный анализ. "Контролируемый продукт сертифицирован, что означает, что это топливо высокого качества. Кроме того, мы проводим случайную выборку на наших станциях обслуживания, а Центр исследования окружающей среды проводит независимый мониторинг топлива по всей Эстонии, делая случайные выборки у всех розничных продавцов бензина".

Представитель автозаправочной станции Circle K говорит, что жалоб на подобные инциденты на данной пярнуской станции обслуживания Circle K не поступало, поэтому маловероятно, что в бак автомобиля из цистерны был залит некачественный бензин.

"Если бак заправлен проверенным и сертифицированным бензином, то возможной причиной проблемы часто является неподходящее вещество, попавшее в бак до или после заправки. Например, после заправки крышка могла остаться незакрытой, бак могли мыть, или в бак могли попасть вода или моющее средство", - говорит Мелтс.

Лаура из Пярну считает, что было бы справедливо, если бы топливная компания вернула деньги за топливо. "Я бы хотела получить компенсацию за топливо, которое было заправлено в мой автомобиль. Это около 30 литров", - считает она.