ФОТО ⟩ Баскетбольное сообщество простилось с легендарным тренером Армандом Краулиньшем
В четверг, 7 июля, состоялось прощание с заслуженным баскетбольным тренером Армандом Краулиньшем.
В четверг, 7 июля, состоялось прощание с заслуженным баскетбольным тренером Армандом Краулиньшем.
Краулиньш умер в пятницу, 1 июля, в возрасте 82 лет.
За время своей карьеры Краулиньш в качестве тренера добился успехов как с женскими, так и с мужскими баскетбольными командами. Мужская сборная Латвии под руководством Краулиньша провела 107 матчей. Этот рекорд лишь недавно побил его воспитанник Айнарс Багатскис.
За заслуги перед латвийским баскетболом Арманд Краулиньш был награждён Орденом Трёх Звёзд.
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