ФОТО ⟩ Баскетбольное сообщество простилось с легендарным тренером Армандом Краулиньшем

За время своей карьеры Краулиньш в качестве тренера добился успехов как с женскими, так и с мужскими баскетбольными командами. Мужская сборная Латвии под руководством Краулиньша провела 107 матчей. Этот рекорд лишь недавно побил его воспитанник Айнарс Багатскис.