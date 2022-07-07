ВИДЕО ⟩ Гол года? Бразилец Эвералдо забил невероятным ударом через себя

Матч выдались настоящим подарком для болельщиков. Обе команды подарили фанам роскошную интригу с драматической развязкой. Хозяева уступали в счёте 2:3, но на 89-й минуте бразилец Эвералдо с угла штрафной ударом ножницами отправил мяч в ворота соперника и спас свою команду от поражения.

Можно без сомнений утверждать уже сейчас, что мяч Эвералдо - ещё один претендент на премию Пушкаша по итогам 2022 года.

После результативной ничьи (3:3) "Касима Антлерс" продолжает удерживать второе место в турнирной таблице, отставая от лидера, "Йокогамы Маринос", на пять очков.

30-летний Эвералдо в нынешнем сезоне провёл за "Касиму Антлерс" 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. 31-летний бразильский форвард выступает в Японии с 2020 года.