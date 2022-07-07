Видео ⟩ В августе в Риге выступит Светлана Лобода

Столицу Латвии Светлана Лобода посетит 14 августа. Местом проведения заявлена площадка в районе Андрейсалы - Wondersala. Билеты уже в продаже.

"Я хочу, чтобы вы знали - часть средств собранных на концертах, будет направлена на восстановление и помощь жителям моего родного города Ирпень. До встречи!", - написала певица.

Напомним, из-за резкой критики российской власти, а также поддержки Украины Светлане Лободе запретили въезд в Россию на 50 лет.

Также в СМИ и Telegram-каналах появились слухи, что семья Лободы сейчас проживает в Юрмале, рядом с Валерием Меладзе. Старшую дочь якобы Светлана устроила в частную интернациональную школу Exupery, где обучение проходит на четырех языках, в том числе и русском.

3 июня, на 100-й день войны в Украине, певица Светлана Лобода представила масштабный клип "Молитва", снятый в Латвии. В нем приняли участие десятки местных музыкантов.

Певица выразила благодарность Латвии за максимальное содействие и поддержку их творческой команде и за поддержку каждого украинца, который временно переселился в эту страну. Известно, что видео было снято в церкви Святого Петра.

Светлана Лобода в церкви Святого Петра в Риге ФОТО: Кадр из видео