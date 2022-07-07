Рыбакина впервые вышла в финал Уимблдона

В 1/2 финала Уимблдонского турнира 27-летняя Онс Жабер одержала победу над предствительницей Германии Татьяной Марией. Матч продолжался 1 час 43 минуты и завершился со счётом 6:2, 3:6, 6:1.

По ходу встречи Жабер, занимающая 2-е место в рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Мария (103 WTA) не подала ни одного эйса, пять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы. Счёт в личных встречах стал 3:1 в пользу Жабер.

За титул Жабер сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в полуфинале оказалась сильнее румынки Симоны Халеп - 6:3, 6:3.

По ходу матча, который продолжался 1 час 15 минут, Рыбакина (23 WTA) пять раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала два из семи брейк-пойнтов. Халеп (18 WTA) не подала ни одного эйса, девять раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы. Счёт в очном противостоянии стал равным - 2:2.

Жабер впервые вышла в финал турнира "Большого шлема". Ранее лучшим её достижением был выход в четвертьфинал Australian Open-2020 и на Уимблдоне-2021.

Рыбакина, родившаяся в Москве и сменившая гражданство в 2018 году, также впервые в карьере вышла в финал турнира "Большого шлема". Ранее её высшим достижением был четвертьфинал "Ролан Гаррос" в 2021 году.