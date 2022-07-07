Гвардиола сделал подарок защитникам Украины
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал подарок украинским военным.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделал подарок украинским военным.
Испанский специалист направил защитникам Украины мяч с автографами футболистов "Манчестер Сити". Гвардиола сделал это в ответ на подарок от футбольного агента Олега Смалийчука.
Ранее Смалийчук, который является бывшим функционером львовских "Карпат", вместе с военными на передовой сыграли в футбол и подарили мяч Гвардиоле. Так они отблагодарили испанца за поддержку Украины и полузащитника "Сити" Александра Зинченко.
"Олег, я получил твой подарок. Большое спасибо тебе и твоим ребятам за видео, которое вы прислали, оно глубоко взволновало меня.
Я тоже хочу отправить тебе мяч. Надеюсь, он до тебя дойдёт. Когда получишь его, пришли мне ещё одно видео. Этот мяч для тебя и твоих друзей подписали все игроки "Манчестер Сити", выигравшие последний чемпионат Англии.
Конечно, я желаю вам всего лучшего. Надеюсь, эта война скоро закончится и вы вернётесь к нормальной жизни, к своим близким", - приводит слова Гвардиолы KDK.
Смалийчук, в свою очередь, сказал, что мяч разыграют среди подписчиков Instagram-страницы его благотворительного фонда Futuro, помогающего переселенцам.
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