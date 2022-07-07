Гвардиола сделал подарок защитникам Украины

Испанский специалист направил защитникам Украины мяч с автографами футболистов "Манчестер Сити". Гвардиола сделал это в ответ на подарок от футбольного агента Олега Смалийчука.

Ранее Смалийчук, который является бывшим функционером львовских "Карпат", вместе с военными на передовой сыграли в футбол и подарили мяч Гвардиоле. Так они отблагодарили испанца за поддержку Украины и полузащитника "Сити" Александра Зинченко.

"Олег, я получил твой подарок. Большое спасибо тебе и твоим ребятам за видео, которое вы прислали, оно глубоко взволновало меня.

Я тоже хочу отправить тебе мяч. Надеюсь, он до тебя дойдёт. Когда получишь его, пришли мне ещё одно видео. Этот мяч для тебя и твоих друзей подписали все игроки "Манчестер Сити", выигравшие последний чемпионат Англии.

Конечно, я желаю вам всего лучшего. Надеюсь, эта война скоро закончится и вы вернётесь к нормальной жизни, к своим близким", - приводит слова Гвардиолы KDK.​

Смалийчук, в свою очередь, сказал, что мяч разыграют среди подписчиков Instagram-страницы его благотворительного фонда Futuro, помогающего переселенцам.