СМИ: Россия превращает Запорожскую АЭС в военную базу

Позиции ВСУ находятся в трех-четырех километрах от Запорожской АЭС на другом берегу Днепра, но украинские силы не могут атаковать позиции российских войск на Запорожской АЭС, чтобы не повредить атомные реакторы.

WSJ сообщает, что в июне российские войска перебросили в район АЭС системы реактивного огня "Смерч" и "Град", а также танки и бронетранспортеры. Земля вокруг станции распахана под траншеи.

Специалисты российской государственной компании "Росатом" разместили свою базу в охраняемом бункере под АЭС.

"Похоже, это одна из тактик России - взять объект критической инфраструктуры и использовать его как щит", — заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. "Мы не собираемся брать станцию ​​штурмом. Единственный способ - окружить ее, занять прилегающие территории и потребовать от оккупантов уйти",- указал он.

Рабочие Запорожской АЭС и члены их семей выразили журналистам WSJ обеспокоенность тем, что растущая милитаризация АЭС может привести к очередной ядерной катастрофе.

На Запорожской АЭС дислоцировано более 500 российских военнослужащих, которые перебросили туда батареи тяжелой артиллерии и заминировали территорию вдоль берега водохранилища противопехотными минами. Вода из этого резервуара используется для охлаждения шести ядерных реакторов.