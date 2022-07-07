СМИ: Россия превращает Запорожскую АЭС в военную базу
Российские войска в Украине превращают захваченную Запорожскую АЭС в прифронтовую военную базу, сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ).
Российские войска в Украине превращают захваченную Запорожскую АЭС в прифронтовую военную базу, сообщает американская газета Wall Street Journal (WSJ).
Позиции ВСУ находятся в трех-четырех километрах от Запорожской АЭС на другом берегу Днепра, но украинские силы не могут атаковать позиции российских войск на Запорожской АЭС, чтобы не повредить атомные реакторы.
WSJ сообщает, что в июне российские войска перебросили в район АЭС системы реактивного огня "Смерч" и "Град", а также танки и бронетранспортеры. Земля вокруг станции распахана под траншеи.
Специалисты российской государственной компании "Росатом" разместили свою базу в охраняемом бункере под АЭС.
"Похоже, это одна из тактик России - взять объект критической инфраструктуры и использовать его как щит", — заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. "Мы не собираемся брать станцию штурмом. Единственный способ - окружить ее, занять прилегающие территории и потребовать от оккупантов уйти",- указал он.
Рабочие Запорожской АЭС и члены их семей выразили журналистам WSJ обеспокоенность тем, что растущая милитаризация АЭС может привести к очередной ядерной катастрофе.
На Запорожской АЭС дислоцировано более 500 российских военнослужащих, которые перебросили туда батареи тяжелой артиллерии и заминировали территорию вдоль берега водохранилища противопехотными минами. Вода из этого резервуара используется для охлаждения шести ядерных реакторов.
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