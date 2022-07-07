Главное за 7 июля ⟩ Отставка Джонсона, чиновники на празднике Беларуси и Рига в американском фильме

Новости Латвии:

День Независимости Беларуси отметили на закрытом мероприятии в самом известном ресторане Даугавпилса, на 10 этаже гостиницы Latgola. В мероприятии, организованном посольством Беларуси, также приняли участие латвийские государственные деятели, в том числе мэр города Андрей Элксниньш.

Выборы все ближе, но многие до сих пор не определились с теми, кому отдать свой голос. Да и многие из тех, кто определился, выбирает их по не всегда очевидным принципам. Для этого я решил создать определенный гайд, который поможет определиться с тем, кому отдать свой голос.

Латвийский профсоюз работников общественных услуг и транспорта требует от премьер-министра Кришьяниса Кариньша немедленной отставки министра сообщения Талиса Линкайтаса и оценки действий руководства Автотранспортной дирекции.

Граждане Латвии, проживающие в зарубежных странах, также будут призываться в службу национальной обороны, а при выделении соответствующего финансирования служба может быть обязательной и для женщин.

В социальной сети Facebook люди активно делятся публикацией Яниса Плявиньша о недавно объявленных поправках к Закону о Национальных вооруженных силах. В своей записи Плявиньш утверждает, что принятые поправки фактически дают министру обороны право единолично принимать решение об участии Латвии в войне.

С конца мая в социальных сетях Facebook, Youtube и Instagram появилась мошенническая реклама, которая пытается выманить у людей деньги, используя имена Latvenergo, Банка Латвии и государственных чиновников.

В 2021 году в Латвии был выявлен 61 случай торговли людьми. Чтобы не стать жертвами торговли людьми, омбудсмен Юрис Янсонс призывает ищущих работу быть внимательными и оценивать содержание объявлений.

На прошлой неделе, 28 июня, после 21:00 спасатели Управления безопасности на воде и гражданской защиты Рижской муниципальной полиции (RPP DŪCAP) получил информацию от сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) о мужчине, который собирался прыгнуть в Даугаву с островного моста.

Главное за рубежом:

В четверг, 7 июля, после нескольких скандалов и прошений об отставке нескольких министров и других чиновников, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сам объявил, что оставляет пост главы Консервативной партии, а пост главы правительства покинет после определения преемника.

Необыкновенная история единственного выжившего из группы украинцев, попавших в плен к российским солдатам.

Терпеть беженство или вернуться под обстрелы? Пиарщица Jerry Heil, сценаристка и блогер из Украины Оля Боровлева о том, как ревела по ночам в Германии, и почему ракетные удары в Киеве не такие страшные, только лишь бы не быть за границей.

Несколько дней назад по запросу украинской прокуратуры Турция арестовала судно-зерновоз "Жибек жолы", принадлежащее казахстанской компании КТZ. В настоящее время судно стоит на якоре в Черном море недалеко от турецкого портового города Карасу.

Автомобиль женщины из Пярну, Эстония, вышел из строя вскоре после заправки на Circle K, пишет Limon.ee со ссылкой на Elu24. В чем могла быть проблема и что делать, если кажется, что причина в топливе? Как ситуацию объяснили представители Circle K?

Главы британской внутренней разведки MI5 и Федерального бюро расследований США (ФБР) предупредили о растущей долгосрочной угрозе, исходящей от Китая.

Интересное чтиво:

Пользователь TikTok под ником gurgenmikaelyan опубликовал кадры фильма совместного производства США и Латвии под названием "Хороший сосед" (The Good Neighbor). Действие фильма разворачивается в Латвии, и жителей удивили некоторые локации.

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