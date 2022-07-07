Владимир Путин: "Мы в Украине ещё ничего не начинали"

В своей речи он заявил, что попытки Запада навязать миру свой миропорядок обречены.

Западу не удалось и не удастся посеять раздор и смуту в России. Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно в отношении России. Войну в Донбассе развязал Запад, а не Россия:

"Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал коллективный Запад, поддержав переворот в 2014 году",

Россия не отказывается от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться,

Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют,

Действия недружественных стран удалось минимизировать, санкции создают сложности, но не такие, на которые рассчитывал Запад.

По словам Путина, против России применено 11 160 санкций - ни одна страна еще не сталкивалась с таким количеством ограничений.