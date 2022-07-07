Владимир Путин: "Мы в Украине ещё ничего не начинали"
Владимир Путин выступил перед главами думских фракций. На встрече прозвучали громкие заявления, сообщает "Медуза".
Владимир Путин выступил перед главами думских фракций. На встрече прозвучали громкие заявления, сообщает "Медуза".
В своей речи он заявил, что попытки Запада навязать миру свой миропорядок обречены.
Западу не удалось и не удастся посеять раздор и смуту в России. Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно в отношении России. Войну в Донбассе развязал Запад, а не Россия:
По словам Путина, против России применено 11 160 санкций - ни одна страна еще не сталкивалась с таким количеством ограничений.
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