Чт, 7.07.2022
Судьбу всей страны решит Донецкая область. Павел Кириленко, губернатор Донецкой области Украины
Павел Кириленко, губернатор Донецкой области Украины

Владимир Путин: "Мы в Украине ещё ничего не начинали"

Владимир Путин ФОТО: Maxim Shemetov

Владимир Путин выступил перед главами думских фракций. На встрече прозвучали громкие заявления, сообщает "Медуза".

В своей речи он заявил, что попытки Запада навязать миру свой миропорядок обречены.

Западу не удалось и не удастся посеять раздор и смуту в России. Коллективный Запад во главе с США на протяжении десятилетий ведет себя агрессивно в отношении России. Войну в Донбассе развязал Запад, а не Россия:

  • "Нам говорят, что мы начали войну в Донбассе, на Украине. Нет, ее развязал коллективный Запад, поддержав переворот в 2014 году",
  • Россия не отказывается от мирных переговоров, но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться,
  • Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют,
  • Действия недружественных стран удалось минимизировать, санкции создают сложности, но не такие, на которые рассчитывал Запад. 

По словам Путина, против России применено 11 160 санкций - ни одна страна еще не сталкивалась с таким количеством ограничений.  

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