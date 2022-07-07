Надаль отказался от участия в полуфинале Уимблдона

Накануне 36-летний теннисист не без труда обыграл американца Тейлора Фритца в пятисетовом матче. По ходу встречи Надаль брал медицинский тайм-аут и был близок к тому, чтобы досрочно завершить матч, но в итоге продолжил игру.

После выхода в полуфинал испанец обещал принять решение о продолжении выступления на Уимблдоне, но в четверг появилась информация, что у Надаля 7-миллиметровый разрыв одной из мышц живота.

"Я не могу рисковать, сыграв этот матч и выбыв из соревнований на несколько месяцев. Мне очень грустно из-за этого. Но это решение, которое я должен был принять", - сказал Надаль на пресс-конференции.

В 1/2 финала Надаль должен был сыграть с австралийцем Ником Кирьосом, ставшим теперь финалистом Уимблдона без борьбы. Для 27-летнего австралийца это первый в карьере в финал турнира "Большого шлема".

За титул Кирьос поборется с сербом Новаком Джоковичем или британцем Кэмероном Норри, которые встретятся между собой в полуфинале в пятницу.