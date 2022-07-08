Латвиец Кристс в Украине: "Мы ждем оружия - мы не можем просто бежать на врага"

Кристс говорит, что оккупанты активизировали свои атаки и продолжают непрерывно бомбить второй по величине город Украины.

Линия боев в настоящее время проходит примерно в 20 километрах от города Харькова. Несмотря на регулярные бомбежки, жизнь в Харькове потихоньку начинает возвращаться.

Кристс не скрывает, что ситуация непростая - некоторые села на окраинах Харькова неоднократно захватывались российскими солдатами.

"В этой области Харькова, в северной части, мы сидим на своих позициях, ждем оружия - мы не можем просто бежать на врага. В основном это села, которые находятся под оккупацией, мы по ним не стреляем", - говорит Кристс.

У украинских борцов за свободу есть мотивация, но им нужно не только оружие, но и различные предметы быта и разведки.

По данным, предоставленным мэром Харьковской области, ежедневно в результате обстрелов города и области погибают в среднем пять человек и более десяти получают ранения.

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