Видео ⟩ На бывшего премьер-министра Японии совершено покушение: он в тяжелом состоянии

Как сообщили местный телеканал NHK и агентство Kyodo, некий человек дважды выстрелил в спину Абэ из ружья, когда 67-летний политик выступал с речью.
После выстрела на шее Абэ выступила кровь, и он упал, сообщил агентству Jiji источник в правящей Либерально-демократической партии, которую ранее представлял бывший премьер-министр.
Ни партия, ни местная полиция комментариев пока не дают.
Абэ находится в тяжелом состоянии, сообщил нынешний глава правительства Фумио Кисида.
"Я молюсь, чтобы бывший премьер-министр Абэ выжил", - сказал Кисида. "Это варварский поступок во время предвыборной кампании на основах демократии, и он абсолютно непростителен", - добавил он.
Ранее сообщалось, что Абэ был доставлен в больницу без признаков жизни.
"Абэ доставили в больницу, но, по последним сведениям, у него - "остановка сердечно-легочной системы". Это может означать, что он мертв, но это пока не подтверждено", - передает корреспондент BBC в Токио Руперт Уингфилд-Хейз.
67-летний Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.
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