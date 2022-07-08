Пт, 8.07.2022
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Видео ⟩ На бывшего премьер-министра Японии совершено покушение: он в тяжелом состоянии
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На бывшего премьер-министра Японии совершено покушение ФОТО: AP/Scanpix

В пятницу, 8 июля, в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ были совершены выстрелы во время предвыборной встречи в городе Нара. Он находится в тяжелом состоянии, сообщил нынешний глава правительства Фумио Кисида, пишет AFP.

Как сообщили местный телеканал NHK и агентство Kyodo, некий человек дважды выстрелил в спину Абэ из ружья, когда 67-летний политик выступал с речью.

После выстрела на шее Абэ выступила кровь, и он упал, сообщил агентству Jiji источник в правящей Либерально-демократической партии, которую ранее представлял бывший премьер-министр.

Ни партия, ни местная полиция комментариев пока не дают.

Абэ находится в тяжелом состоянии, сообщил нынешний глава правительства Фумио Кисида.

"Я молюсь, чтобы бывший премьер-министр Абэ выжил", - сказал Кисида. "Это варварский поступок во время предвыборной кампании на основах демократии, и он абсолютно непростителен", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Абэ был доставлен в больницу без признаков жизни.

"Абэ доставили в больницу, но, по последним сведениям, у него - "остановка сердечно-легочной системы". Это может означать, что он мертв, но это пока не подтверждено", - передает корреспондент BBC в Токио Руперт Уингфилд-Хейз.

67-летний Синдзо Абэ ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.

Галерея: На бывшего премьер-министра Японии совершено покушение

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