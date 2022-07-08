Пт, 8.07.2022
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Янис Калниньш, латвийский вратарь стал игроком хабаровского "Амура"

Женщина из Паролайне удивлена, как долго ей надо ждать запись к врачу

ФОТО: create jobs 51/shutterstock.com

Пару недель назад у Арии из Паролайне внезапно закружилась голова. Учитывая, что два года назад она перенесла микроинсульт и состояние ее здоровья уже не самое лучшее, пенсионерка решила обратиться к специалистам. Однако она удивлена ​​тем, как долго ей приходится ждать визита к врачу, сообщает передача Bez tabu.

До этого Арию лечили в Земгальском центре здоровья. Дама хотела обратиться к тому же врачу, который уже был знаком с ее состоянием здоровья. Узнав, когда ближайший доступный прием,

Ария удивилась - оплаченное государством место доступно в 2023 году, а на платный прием можно попасть только в ноябре.

"Я говорю: вы смеетесь надо мной? Голова кружится, а это мой врач, а вы предлагаете прием только через год? А платное место было только 10 ноября. Я промолчала. Спросила, сколько прием стоит, сказали что 50 евро. Удивило, что предлагают визит в ноябре за 50 евро, когда сейчас июль. Конституция якобы требует обеспечить элементарный доступ к медицинским услугам, но при этом это невозможно", - говорит Ария передаче.

Специалисты в этой ситуации могут лишь посоветовать женщине попытаться выяснить у семейного врача, где сейчас самая маленькая очередь, сообщает Bez tabu.

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