Женщина из Паролайне удивлена, как долго ей надо ждать запись к врачу

До этого Арию лечили в Земгальском центре здоровья. Дама хотела обратиться к тому же врачу, который уже был знаком с ее состоянием здоровья. Узнав, когда ближайший доступный прием,
Ария удивилась - оплаченное государством место доступно в 2023 году, а на платный прием можно попасть только в ноябре.
"Я говорю: вы смеетесь надо мной? Голова кружится, а это мой врач, а вы предлагаете прием только через год? А платное место было только 10 ноября. Я промолчала. Спросила, сколько прием стоит, сказали что 50 евро. Удивило, что предлагают визит в ноябре за 50 евро, когда сейчас июль. Конституция якобы требует обеспечить элементарный доступ к медицинским услугам, но при этом это невозможно", - говорит Ария передаче.
Специалисты в этой ситуации могут лишь посоветовать женщине попытаться выяснить у семейного врача, где сейчас самая маленькая очередь, сообщает Bez tabu.
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