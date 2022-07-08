Женщина из Паролайне удивлена, как долго ей надо ждать запись к врачу

До этого Арию лечили в Земгальском центре здоровья. Дама хотела обратиться к тому же врачу, который уже был знаком с ее состоянием здоровья. Узнав, когда ближайший доступный прием,

"Я говорю: вы смеетесь надо мной? Голова кружится, а это мой врач, а вы предлагаете прием только через год? А платное место было только 10 ноября. Я промолчала. Спросила, сколько прием стоит, сказали что 50 евро. Удивило, что предлагают визит в ноябре за 50 евро, когда сейчас июль. Конституция якобы требует обеспечить элементарный доступ к медицинским услугам, но при этом это невозможно", - говорит Ария передаче.