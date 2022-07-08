Украли ящик с пивом с заправки: в Даугавпилсе задержаны несовершеннолетние нарушители

В ночь на 2 июля в муниципальную полицию поступил вызов в один из микрорайонов города, где группа молодых людей вела себя громко и устроила конфликт. Встреченные на месте люди рассказали сотрудникам полиции, что трое молодых людей украли ящик пивных бутылок с ближайшей заправки.

Одного молодого человека задержали очевидцы, но увидев экипаж полиции, молодой человек все же вырвался, перепрыгнул через забор и убежал. Очевидцы также дали описания молодых людей, а сотрудники муниципальной полиции выехали на осмотр прилегающей территории.

Спустя короткое время полиция заметила на улице 18 Ноября двух подходящих под описание людей. Оба, увидев наряд полиции, бросили ящик с бутылками и убежали. После интенсивной, но короткой погони оба были задержаны. Через некоторое время, когда на помощь пришли неравнодушные жители, был задержан и третий беглец.

Все задержанные были несовершеннолетними.

При осмотре задержанных было установлено, что у одного из них была порезана рука, поэтому на место происшествия была вызвана бригада неотложной медицинской помощи, которая оказала пострадавшему необходимую медицинскую помощь.

На место происшествия также были вызваны сотрудники Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

Даугавпилсская муниципальная полиция выражает огромную благодарность лицам, участвовавшим в задержании правонарушителей, за неравнодушное отношение и участие.