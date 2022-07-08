Выявлено 595 новых случаев Covid-19

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 340,2 случая на 100 тысяч населения.

Был проведен 2465 лабораторных тестов на Covid-19, 24,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 224 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 371 - был вакцинирован.

С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 839 846 человек. С начала пандемии скончалось 5869 человек с коронавирусом.