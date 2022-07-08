Выявлено 595 новых случаев Covid-19
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 595 новых случаев Covid-19, сообщений о случаях смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За последние сутки в Латвии зарегистрировано 595 новых случаев Covid-19, сообщений о случаях смерти не поступало, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости увеличился и составил 340,2 случая на 100 тысяч населения.
Был проведен 2465 лабораторных тестов на Covid-19, 24,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 224 человека не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 371 - был вакцинирован.
С начала пандемии в Латвии заболевание было лабораторно подтверждено у 839 846 человек. С начала пандемии скончалось 5869 человек с коронавирусом.
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