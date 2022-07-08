Фото ⟩ Галкин и Пугачева посетили концерт Бусулиса в Юрмале

Концерт прошел при участии Abonementa orķestris. На сцену выходили Карлис Лацис, Каспарс Земитис, Каспарс Григалис, Эдвинс Озолс, Гинтс Паберзс, Карина Тропа, Винета Элксне, Алисе Канте-Онзуле.

В соцсети Instagram появились не только фотографии с концерта и снимки зрителей, но и кадр, где Интарс Бусулис ведет беседу с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Алла Пугачева одета в черное, а Максим Галкин стоит повернувшись спиной в джинсовой куртке.

Еще один концерт Интарс Бусулиса пройдет в пятницу, 8 июля в концертном зале "Дзинтари".

Напомним, российский юморист и шоумен Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что находится с Аллой Пугачевой и детьми в Латвии. Артист показал в сторис юрмальский закат. На видео он обратился к группе людей, среди которых была и Алла Пугачева, чтобы они его подождали.

Кстати, в августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13 - в Резекне. На 4 и 13 число билеты уже не доступны.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся над новостью. Артист показал, что никакого синяка у него нет.

Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.