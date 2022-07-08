Фото ⟩ Галкин и Пугачева посетили концерт Бусулиса в Юрмале
7 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел большой сольный концерт Интарса Бусулиса. Мероприятие посетили Максим Галкин и Алла Пугачева, которые сейчас находятся в Юрмале.
7 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел большой сольный концерт Интарса Бусулиса. Мероприятие посетили Максим Галкин и Алла Пугачева, которые сейчас находятся в Юрмале.
Концерт прошел при участии Abonementa orķestris. На сцену выходили Карлис Лацис, Каспарс Земитис, Каспарс Григалис, Эдвинс Озолс, Гинтс Паберзс, Карина Тропа, Винета Элксне, Алисе Канте-Онзуле.
Алла Пугачева одета в черное, а Максим Галкин стоит повернувшись спиной в джинсовой куртке.
Еще один концерт Интарс Бусулиса пройдет в пятницу, 8 июля в концертном зале "Дзинтари".
Напомним, российский юморист и шоумен Максим Галкин подтвердил в соцсетях, что находится с Аллой Пугачевой и детьми в Латвии. Артист показал в сторис юрмальский закат. На видео он обратился к группе людей, среди которых была и Алла Пугачева, чтобы они его подождали.
Кстати, в августе у Максима Галкина состоятся выступления в Латвии: 4 и 7 августа юморист выступит в Юрмале, 5 августа - в Лиепае, 12 августа - в Рое, а 13 - в Резекне. На 4 и 13 число билеты уже не доступны.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что Максим Галкин якобы получил яблоком в глаз во время одного из концертов в Израиле. В ответ на это артист записал видео, в котором посмеялся над новостью. Артист показал, что никакого синяка у него нет.
Максим Галкин регулярно публикует на своей странице в соцсетях антивоенные высказывания. Артист также заявил, что деньги с продажи билетов на его концерты будут пожертвованы пострадавшим от войны в Украине.
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