Пт, 8.07.2022
Мы могли бы остаться в России и героически заявить, что не сдвинемся с места. Однако сейчас мы бы, наверное, сидели за решеткой. Екатерина Котрикадзе, журналистка телеканала "Дождь"
Екатерина Котрикадзе, журналистка телеканала "Дождь"

Видео ⟩ На Лиепайском шоссе столкнулись несколько автомобилей: есть погибшие
Дополнено в 14:50

Из-за тяжелой аварии в пятницу, 8 июля, в полдень закрыто для движения Лиепайское шоссе в Бабитской волости, сообщает Государственная полиция.

В полиции допускают, что шоссе будет закрыто несколько часов.

В 11:49 в Государственную пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Бабитской волости Марупского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и нескольких легковых автомобилей.

В одном из легковых автомобилей оказались зажаты несколько человек, а из грузового автомобиля произошла утечка топлива.

На месте происшествия работают 32 пожарных, чтобы вызволить людей и остановить утечку.

По предварительной информации, произошло столкновение пяти автомобилей.

В 11:52 медики получили вызов в Бабитскую волость Марупского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей.

На месте происшествия медики констатировали смерть двух человек, еще пятерым была оказана помощь. В результате четверо пострадавших были доставлены в медицинские учреждения с травмами средней и тяжелой степени.

На месте работают пять бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), в том числе бригада врачей-специалистов.

Latvijas Valsts ceļi сообщает, что объехать закрытый участок можно по дороге Калнциемс - Кудра, Вентспилсскому шоссе и Рижской окружной дороге.

Видео: Из-за тяжелой аварии закрыто движение на Лиепайском шоссе в Бабитской волости

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