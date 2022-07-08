Видео ⟩ На Лиепайском шоссе столкнулись несколько автомобилей: есть погибшие

В полиции допускают, что шоссе будет закрыто несколько часов.

В 11:49 в Государственную пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Бабитской волости Марупского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и нескольких легковых автомобилей.

В одном из легковых автомобилей оказались зажаты несколько человек, а из грузового автомобиля произошла утечка топлива.

На месте происшествия работают 32 пожарных, чтобы вызволить людей и остановить утечку.

По предварительной информации, произошло столкновение пяти автомобилей.

В 11:52 медики получили вызов в Бабитскую волость Марупского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей.

На месте происшествия медики констатировали смерть двух человек, еще пятерым была оказана помощь. В результате четверо пострадавших были доставлены в медицинские учреждения с травмами средней и тяжелой степени.

На месте работают пять бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), в том числе бригада врачей-специалистов.

Latvijas Valsts ceļi сообщает, что объехать закрытый участок можно по дороге Калнциемс - Кудра, Вентспилсскому шоссе и Рижской окружной дороге.

‼️ Noticis ceļu satiksmes negadījums uz Liepājas šosejas(A9), pie Jaunbļodniekiem. Satiksme pilnība bloķēta informē @Valsts_policija Apbraukšana iespējama pa a/c Kalnciems–Kūdra(P101), Ventspils šoseju(A10) un Rīgas apvedceļu(A5). pic.twitter.com/9I35GSPb2k — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 8, 2022

Видео: Из-за тяжелой аварии закрыто движение на Лиепайском шоссе в Бабитской волости