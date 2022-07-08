Видео ⟩ На Лиепайском шоссе столкнулись несколько автомобилей: есть погибшие

В полиции допускают, что шоссе будет закрыто несколько часов.
В 11:49 в Государственную пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в Бабитской волости Марупского края произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и нескольких легковых автомобилей.
В одном из легковых автомобилей оказались зажаты несколько человек, а из грузового автомобиля произошла утечка топлива.
На месте происшествия работают 32 пожарных, чтобы вызволить людей и остановить утечку.
По предварительной информации, произошло столкновение пяти автомобилей.
В 11:52 медики получили вызов в Бабитскую волость Марупского края, где произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и нескольких легковых автомобилей.
На месте происшествия медики констатировали смерть двух человек, еще пятерым была оказана помощь. В результате четверо пострадавших были доставлены в медицинские учреждения с травмами средней и тяжелой степени.
На месте работают пять бригад Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), в том числе бригада врачей-специалистов.
Latvijas Valsts ceļi сообщает, что объехать закрытый участок можно по дороге Калнциемс - Кудра, Вентспилсскому шоссе и Рижской окружной дороге.
Видео: Из-за тяжелой аварии закрыто движение на Лиепайском шоссе в Бабитской волости
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