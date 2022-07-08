Цены растут: годовая инфляция в июне достигла 19,3%

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 4,3%. Электроэнергия подорожала на 11,4%, дороже стали твердое топливо, теплоэнергия, водоснабжение и услуги канализации, а также выросла аренда за жилье.

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 4,6%. Цены на топливо выросли на 7,2%, в том числе дизельное топливо подорожало на 5,9%, бензин - на 9,9%, автомобильный газ - на 0,5%. Выросли цены на обслуживание и ремонт автомобилей, запчасти и пассажирские перевозки.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц выросли на 1,7%. Средний уровень цен на услуги гостиниц и ресторанов повысился на 3,1%. Услуги гостиниц подорожали в среднем на 3,5%, услуги ресторанов и кафе - на 2,7%, столовых - на 3,1%.

В других группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца зарегистрирован на услуги салонов красоты, неэлектрические кухонные товары и утварь, страхование автомобилей. В то же время снизились цены на товары личной гигиены и товары для ухода за собой.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в июне текущего года по сравнению с июнем 2021 года оказал рост цен на товары и услуги, связанные с жильем, продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с транспортом, услуги ресторанов и гостиниц, в группе различных товаров и услуг, на товары и услуги в сфере культуры и досуга, алкогольные напитки и табачные изделия, услуги здравоохранения.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 22,1%.

Наиболее существенное влияние на прирост среднего уровня цен в этой группе оказало подорожание сыра и творога (+30,2%), молочных продуктов (+33,7%), молока (+39,2%) и йогурта (+25,8%). Подорожали также хлеб (+21%), мука и другие крупы (+58%), кондитерские изделия (+19,1%), макаронные изделия (+28,5%), рис (+28,8%).

Также за год выросли цены на кофе (+28,5%), растительное масло (+47%), мороженое (+27,7%), масло (+33%), мясо птицы (+28,6%), вяленое, соленое или копченое мясо (+15%), мясные продукты (+18,5%), свинину (+7,4%), говядину (+21,2%).

Дороже стали свежие овощи (+12,4%), свежие фрукты (+12,8%), картофель (+32,7%), консервированные и переработанные овощи (+14%), яйца (+19,4%), свежая и охлажденная рыба (+38,9%), шоколад (+16,4%), варенье и мед (+23,4%), консервированная и переработанная рыба и морепродукты (+15,5%), соусы и приправы (+26,2%), сладости (+18,9%), фруктовые и овощные соки (+8,4%), соль и специи (+27%), замороженная рыба (+20,2%). Также подорожали прохладительные напитки (+10,9%), маргарин (+25,7%) и оливковое масло (+14,8%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 5,8%. Цены на алкогольные напитки выросли на 5,4%, в основном за счет подорожания крепких спиртных напитков, пива и вина. Цены на табачные изделия за год увеличились на 6,6%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год вырос на 39,9%. Наиболее значительное повышение цен в течение года произошло на тепловую энергию, электроэнергию, природный газ и твердое топливо. Дороже стал вывоз мусора, материалы для содержания и ремонта жилья, аренда жилья, услуги по обслуживанию и ремонту жилья, услуги канализации, водоснабжения, а также услуги по управлению жильем.

В здравоохранении годовой прирост цен составил 7,3%.

Цены на связанные с транспортом товары и услуги за год выросли на 32,2%, что обусловлено ростом цен на топливо на 60,3%. Дизельное топливо стало дороже на 64,9%, бензин - на 57,5%, автомобильный газ - на 30,4%. Вырос средний уровень цен на техническое обслуживание и ремонт личного транспорта, подержанные автомобили, запасные части и принадлежности для личного транспорта.

Средний уровень цен на услуги гостиниц и ресторанов увеличился на 14,1%. За год выросли цены на услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 12,7%, услуги столовых - на 12,7%, услуги быстрого питания - на 14,5%. Цены на гостиничные услуги также повысились.