Победивший рак российский хоккеист назвал честью переход в клуб Овечкина

18-летний российский нападающий в прошлом сезоне выступал за "Омские Крылья" в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). На его счету 31 матч, в которых он набрал 16 (10+6) очков. К играм за основной состав "Авангарда" он не привлекался.

"Просто потрясающее чувство. "Вашингтон" - замечательная организация. Здесь так много замечательных игроков, русских игроков, которые выступают в команде, поэтому присоединиться к ним - огромная честь", - цитирует Мирошниченко Washington Post.

За "Вашингтон" выступают россияне Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

В марте у Мирошниченко была диагностирована лимфома Ходжкина - опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии. В начале июня нападающий завершил полный курс лечения от онкологического заболевания и вернулся к тренировкам.

Первым номером драфта НХЛ-2022 стал словацкий форвард Юрай Слафковски, ушедший в "Монреаль Канадиенс", а вторым оказался выбран его соотечественник - защитник Шимон Немец. Замкнул тройку американец Логан Кули, отправившийся в "Аризону Койотс".