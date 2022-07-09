ВИДЕО ⟩ 16 лет назад Зидан боднул головой Матерацци. Что это было?

Финал ЧМ-2006 года в Берлине, в котором итальянцы победили французов в серии пенальти, запомнился болельщикам в большей степени не спортивной интригой, а инцидентом, который произошёл в дополнительное время.

Этот эпизод многие болельщики обсуждают до сих пор, а в Париже и Дохе даже установили пятиметровый памятник из бронзы в честь знаменитого удара.

A bronze statue of Zinedine Zidane headbutting Marco Materazzi on display in Paris, 2012. 🇫🇷🤕 pic.twitter.com/3WwHEsEVcw — FourFourTwo (@FourFourTwo) November 17, 2020

На 110-й минуте матча Зидан ударил головой Матерацци в грудь, после чего увидел перед собой красную карточку и покинул поле, вместе с этим попрощавшись и с профессиональной карьерой футболиста.

Кадры, где грустный Зидан, устремив взгляд вниз, проходит, разматывая на руке повязку, мимо золотого кубка в подтрибунное помещение, облетели весь мир.

Claude il me fait penser à Zidane en 2006...#kohlanta pic.twitter.com/LNrq0vMnXb — Talents à la Loupe (@FootballScoutYG) June 5, 2020

Италия победила Францию в серии пенальти (5:3), не допустив ни одного промаха. Не промахнулся и Матерацци - он бил в ворота Бартеза вторым.

После финального свистка на "Олимпиаштадион" всех интересовал только один вопрос: "Что такого Зидану сказал Матерацци, что прославленный француз не сдержался и отправил его в нокаут?"

Несколько дней после случившегося Зидан пришёл в прямой эфир на Canal+, где объяснил причины поступка. "Он несколько раз произнёс оскорбления в адрес моих матери и сестры. Не буду повторять его слова в эфире. После первого раза я попытался сдержать себя. Но затем услышал это во второй раз. А затем в третий. В первую очередь, я человек. Для меня лучше получить по лицу, чем услышать такое. Да, мой поступок должен был быть наказан. Но этого бы не было, если бы и не было провокации. Думаете, я так хотел этого за минуты до конца чемпионата мира, до конца моей карьеры?", - говорил Зидан.

Из-за того, что Зидан так ни разу и не озвучил конкретные оскорбления итальянца, с этими вопросами регулярно доставали Матерацци. Через год после финала он даже написал книгу "Что я на самом деле сказал Зидану?", где придумал 250 различных шуточных версий. Вот лишь малая их часть:

- "Зизу, друг, не вправишь мне ребро?" - "Зизу, а где именно находится грудная клетка?" - "Да подстригись ты уже наконец!" - "А чем тебе не понравились бигуди, которые я тебе подарил?" - "Зизу, верните нам Джоконду!"

Отвечать на один и тот же вопрос годами очень сложно, поэтому в очередном интервью Марко всё-таки не выдержал: "Мне надоело в каждом интервью отвечать на этот вопрос, поэтому говорю дословно, что я сказал: "Из всех проституток мира я предпочитаю твою сестру". Это всё, что я сказал, но я уже давно принёс публичные извинения".

В 2010 году Зидан и Матерацци всё-таки помирились. Француз и итальянец случайно встретились в одном из отелей Милана, поздоровались, немного поговорили, а перед тем как попрощаться, обнялись.