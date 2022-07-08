Остапенко и Киченок остановились в шаге от финала Уимблдона

В 1/2 финала украинско-латвийская пара уступила чешкам Барборе Крейчиковой и Катержине Синяковой. Матч продолжался 1 час 16 минут и завершился со счётом 2:6, 2:6.

Таким образом, чешские теннисистки взяли реванш за поражение прошлого сезона в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс и прервали победную серию Киченок и Остапенко на траве. Она продолжалась 10 матчей.

Остапенко и Киченок провели второй совместный полуфинал на турнирах "Большого Шлема". В начале июня теннисистки сыграли на данной стадии "Ролан Гаррос".

Крейчикова и Синякова будут бороться за второй парный титул на "Шлемах" в этом году. В начале года чешки стали победительницами на Australian Open. В финале Уимблдона им будут противостоять Элизе Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай) или американки Дезире Кравчик/Даниель Коллинз.