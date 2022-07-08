Главное за 8 июля ⟩ Смертельная авария под Марупе, Грета Тунберг в Риге, Галкин и Пугачева на концерте Бусулиса

7 июля, около 15:00 в автосалон в Пардаугаве зашел молодой человек. Подойдя к сотруднику, он внезапно вытащил из кармана пистолет, приставил к его виску и потребовал зарегистрировать на его имя автомобиль McLaren. Сотрудник попытался успокоить мужчину, сказав, что сразу приступит к оформлению необходимых документов, но тому нужно положить пистолет на стол.

Главное за рубежом:

Юрий из Латвии руководит департаментом IT развития бизнеса в крупной украинской компании. Предприятию принадлежат более 900 торговых точек на всей территории страны. Уничтоженные ракетами магазины, взорванные мосты и проблемы с поставками продуктов - вот та реальность, в которой сейчас работают сотрудники компании.

В пятницу, 8 июля, в бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ были совершены выстрелы во время предвыборной встречи в городе Нара. Он скончался.

Украинский МИД вызовет турецкого посла для получения разъяснений о том, почему российскому судну "Жибек жолы" с краденным украинским зерном разрешили покинуть турецкий порт Карасу. По сообщениям западных СМИ, корабль с зерном может оказаться в российских водах уже завтра.

Министры иностранных дел стран "Большой двадцатки" (G20) на встрече на Бали в Индонезии отказались делать традиционную групповую фотографию из-за присутствия главы МИД России Сергея Лаврова.

В связи с сообщением Enefit Power AS о возможном нарушении поставки жизненно важных услуг, связанном с риском прекращения подачи природного газа, городская управа эстонского города Нарва сегодня, 8 июля, ввела режим чрезвычайной ситуации.

Один из латвийцев, воюющих в Украине - это Кристс Анцанс. Он присоединился к украинским солдатам на линии фронта в Харьковской области в начале марта.

Управление Калининградом должно быть пересмотрено международным сообществом. Об этом не говорили со времен окончания Второй мировой войны, заявил во время визита в Литву бывший конгрессмен США литовского происхождения Джон Шимкус.

Интересное чтиво:

7 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел большой сольный концерт Интарса Бусулиса. Мероприятие посетили Максим Галкин и Алла Пугачева, которые сейчас находятся в Юрмале.

Вы когда-нибудь задумывались о том, что не все лакомства, которые мы едим, одинаково вредны для здоровья? Торты, чипсы и вино - самые популярные вещи, которые приходят на ум, когда мы думаем, от чего отказаться во время диеты. Понять, от чего нужно отказаться в первую очередь, нам помогла фитнес-нутрициолог и руководитель международного проекта по снижению веса Екатерина Малнач.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема считается одним из главных претендентов на получение "Золотого мяча" по итогам сезона. Француз как никто заслужил отдых после напряженных матчей и сейчас, как пишут европейские СМИ, он отдыхает на своей яхте в компании очаровательной девушки.

"Мы вытащили счастливый билет, в котором девять цифр из десяти совпали", - говорит Вадим Богданов, актер Даугавпилсского театра. Совсем скоро, в августе, в Даугавпилсе и окрестностях начнется съемка сериала на латгальском языке Fati (что означает это слово в переводе с латгальского авторы идеи пока раскрывать не хотят).