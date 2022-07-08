Гром и молния: о погоде в Латвии в субботу

И ночью, и днем небо будет временами проясняться.

Ночью ожидается преимущественно слабый ветер, температура воздуха опустится до +11...+16 градусов, в Курземе - местами до +8 градусов.

Днем будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного, во время ливней вероятны порывы ветра скоростью до 16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +19...+23 градуса.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь, возможны грозы с порывистым ветром. Температура воздуха составит +15 градусов ночью и до +22 градусов днем.

Галерея: Цветущие розы в Кемерском саду