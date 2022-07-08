Специалисты: при работе с интернет-банком лучше не использовать Google. Почему?

Представители банка призвали всегда вводить адрес интернет-банка вручную в интернет-браузере, а не искать в поисковой системе Google. "Высока вероятность, что мошенники могут разместить в этой поисковой системе свои фальшивые страницы. В окне результатов эти ссылки могут отображаться на первом, втором, а иногда на трех первых местах. Слишком большая вероятность кликнуть", - сказал эксперт по предотвращению мошенничества Luminor bank Анрий Шмитс.

Чтобы не стать жертвой мошенников, институция по предотвращению инцидентов с безопасностью информационных технологий CERT.lv также предлагает жителям установить на свои компьютеры и телефоны бесплатный брандмауэр DNS.

"Если вы воспользуетесь нашей услугой "Стена DNS", можете вообще не добраться до этих вирусов, потому что они блокируются еще до того, как попадут на ваш компьютер", - сказал эксперт по кибербезопасности CERT Гинт Малкалниетис.

Видео: Сюжет передачи lsm.lv (на латышском языке)