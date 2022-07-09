Глава Конфедерации работодателей не пойдет на выборы и выходит из общества Пиленса

"Я верю, что у этого общества и других подобных инициатив благородные цели, которые помогут смелым решениям в Латвии в столь важное время. Сейчас нам всем нужно быт едиными и нужно сотрудничать, чтобы наша страна и наше население были в безопасности. Я поддержала концепт аналитического центра как среду для совместного интеллектуального творчества и созидания идей во имя развития нашей страны, и я надеюсь, что в Латвии будет возникать всё больше таких инициатив, подобно тому как это происходит в других местах в Европе и мире", -щаявила она.