Глава Конфедерации работодателей не пойдет на выборы и выходит из общества Пиленса

Она заявила, что приняла решение о выходе из ассоциации, заботясь о сохранении политической нейтральности Конфедерации работодателей.
По словам Менгельсоне, она откликнулась на призыв Пиленса создать профессиональный аналитический центр и своим примером побуждать общественность, особенно предпринимателей, быть граждански активными.
"Я верю, что у этого общества и других подобных инициатив благородные цели, которые помогут смелым решениям в Латвии в столь важное время. Сейчас нам всем нужно быт едиными и нужно сотрудничать, чтобы наша страна и наше население были в безопасности. Я поддержала концепт аналитического центра как среду для совместного интеллектуального творчества и созидания идей во имя развития нашей страны, и я надеюсь, что в Латвии будет возникать всё больше таких инициатив, подобно тому как это происходит в других местах в Европе и мире", -щаявила она.
Бизнесвумен также напомнила, что не будет участвовать в выборах в Сейм. Приоритетом ее профессиональной деятельности была и будет Конфедерация латвийских работодателей и представление интересов ее членов, сказала Менгельсоне.
1 июля агентство LETA сообщило, что представители и специалисты таких областей, как военный аналитик Игорь Раев, бывший директор сектора развития Grindeks Кинтия Барлоти, предприниматель, генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии (LDDK) Лига Менгельсоне и другие вступил в ассоциацию "Объединенный список Латвии".
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