Представитель VDD: "Ничего подобного за последние пять лет не было"

Галерея: Трагическая авария на Лиепайском шоссе

Он сказал, что сначала нужно разобраться с ядром загрязнения, а потом надо будет заменить близлежащий грунт на другой - чистую землю.

В субботу утром, 9 июля, по согласованию с ответственными учреждениями VDD продолжает работу на месте происшествия. Также планируется взять пробы почвы, чтобы понять, насколько велика площадь и насколько глубоко в нее впиталось топливо, и соответственно провести дальнейшие работы.

На вопрос, когда такое масштабное загрязнение нефтепродуктами в латвийской среде было зафиксировано в последний раз, Ясинскис ответил агентству LETA, что по памяти сказать сложно, однако за последние пять лет ничего подобного, скорее всего, не происходило.

RUS TVNET уже сообщал, что в пятницу на Лиепайском шоссе в Бабитской волости произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли, пятеро были доставлены в больницу.

При столкновении нескольких легковых автомобилей и одного грузовика из его прицепа вылилось около 20 тонн топлива. На месте работают ответственные службы, в том числе VDD.