Видео ⟩ Прилучный устроил возлюбленной романтичное свидание

Недавно Павел Прилучный показал в Instagram-профиле, как устроил Зепюр Брутян романтическое свидание. Он подарил возлюбленной ромашки, а затем пригласил на воздушный шар. Они показали невероятный вид и отлично провели вместе время.

"Что может быть романтичнее? Вчера мы говорили о том, что я никогда не летала на воздушном шаре и видела, как в Каппадокии очень красиво почти каждый день поднимаются шары на рассвете, а сегодня меня привезли сюда! Это было очень неожиданно, правда!" - поделилась 26-летняя Брутян.

После развода с Агатой Муцениеце ходили слухи, что Павел Прилучный встречался с Мирославой Карпович, но скрывал отношения с ней. Теперь он публично демонстрирует свой роман с актрисой Зепюр Брутян. Говорят, что звезды даже поженились.

Напомним, два года назад Прилучный развелся с родившейся в Риге своей коллегой Агатой Муцениеце, от которой у него два ребенка - сын Тимофей и дочь Мия. Известно, что экс-супруги продолжают поддерживать контакт ради детей. На данный момент Агата не высказывалась о возможном романе бывшего супруга, но это сделали другие знаменитости.