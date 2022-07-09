В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента. По сообщениям СМИ, ему пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов.
Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента. По сообщениям СМИ, ему пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов.
Беспорядки на острове вспыхнули из-за последствия затяжного экономического кризиса в стране, где уже несколько месяцев перебои с электричеством, водой и едой.
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Жители острова переживают острый экономический и политический кризис. Они вынуждены по три - четыре дня стоять в очередях за топливом. На АЗС происходят драки, разнять которые не могут ни полицейские, ни военные.
По оценке ООН, четверо из пяти жителей Шри-Ланки пропускают приемы пищи, поскольку не могут себе этого позволить Кризис стал самым тяжелым с момента обретения страной независимости в 1948 году.
Министр энергетики Шри-Ланки заявил, что запасы топлива в стране закончатся через несколько дней, что вынудит закрыть школы по всей стране, поскольку продолжаются длительные отключения электроэнергии в условиях самого тяжелого экономического кризиса в истории страны.
По сообщению "Медузы", 6 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса написал в Twitter, что провел "очень продуктивные" телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла о предоставлении кредитов для закупки топлива.
В свою очередь Всемирный банк согласился выдать Шри-Ланке кредит на 600 миллионов долларов. Индия выделила 1,9 миллиарда долларов, а также готова дополнительно предоставить 1,5 миллиарда долларов на закупку импортных товаров.
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