Хорватскую футболистку Ану Марию Маркович часто называют самой красивой футболисткой Европы. Давайте с ней познакомимся поближе.
Её называют самой сексуальной футболисткой, а ей это не нравится. Хорватка, которая в восторге от Роналду
Ана родилась в хорватском Сплите, но уже в 12 лет с семьёй переехала в Цюрих. В 14 лет она впервые вышла на поле в футболке местного клуба, а сейчас ей 22 года и она выступает за женский швейцарский футбольный клуб "Грассхоппер" и женскую сборную Хорватии.
В клубе девушка выступает под 7-м номером. Догадаетесь почему? "Я стала футболисткой благодаря Криштиану. Он всегда вдохновлял меня. Поэтому я хотела играть под седьмом номером", - как-то рассказала Маркович.
"Он очень дисциплинированный. Я думаю, очень важно, чтобы вы отдавали все свои силы спорту и имели такой настрой, как у него", - восхищалась португальцем Ана.
Кстати, Криштиану не единственный, от кого в восторге блондинка. В Хорватии есть своя звезда мирового футбола - Лука Модрич. Он также входит в список тех, кем восхищается футболистка.
"Модрич определённо является для меня образцом для подражания. Он футболист мирового уровня и представляет Хорватию", - говорила Ана в интервью с 20min.
Совсем недавно Ана получила вызов в сборную Хорватии, но, к сожалению, девушка не смогла принять участие в женском Евро-2022, поскольку Хорватия не прошла квалификацию на турнир.
Как и любой девушке, Ане приятно, когда её называют "красивой", но она ненавидит, когда её называют "сексуальной" и включают в подобные рейтинги.
"Мне нравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой или одной из самых красивых, потому что мне приятно слышать, что я красивая. Но потом в газетах появились статьи, в которых меня называли "самым сексуальным футболистом". Мне это не понравилось. Это не нравится и моей семье. Я думаю, что когда пишете о людях, то нужно очень тщательно подбирать слова".
Ана возмущается тем, что многие видят в ней лишь эффектную девушку, а не рассматривают её успехи на футбольном поле.
"Многие писали мне, притворяясь менеджерами, и я точно знаю, чего они от меня хотят. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрели только на внешность. Многие заставляли меня чувствовать себя красивой, и это только потому, что они хотят заработать деньги с помощью моей внешности", - приводит слова футболистки Sports.ru.
Пока достижения Маркович на футбольном поле довольно скромные, но зато на неё ходят смотреть болельщики. У Аны в Instagram свыше 800 тысяч подписчиков.
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