Её называют самой сексуальной футболисткой, а ей это не нравится. Хорватка, которая в восторге от Роналду

Совсем недавно Ана получила вызов в сборную Хорватии, но, к сожалению, девушка не смогла принять участие в женском Евро-2022, поскольку Хорватия не прошла квалификацию на турнир.

Как и любой девушке, Ане приятно, когда её называют "красивой", но она ненавидит, когда её называют "сексуальной" и включают в подобные рейтинги.

"Мне нравились статьи, в которых меня называли самой красивой футболисткой или одной из самых красивых, потому что мне приятно слышать, что я красивая. Но потом в газетах появились статьи, в которых меня называли "самым сексуальным футболистом". Мне это не понравилось. Это не нравится и моей семье. Я думаю, что когда пишете о людях, то нужно очень тщательно подбирать слова".

Ана возмущается тем, что многие видят в ней лишь эффектную девушку, а не рассматривают её успехи на футбольном поле.

"Многие писали мне, притворяясь менеджерами, и я точно знаю, чего они от меня хотят. Они никогда не видели, как я играю в футбол, и смотрели только на внешность. Многие заставляли меня чувствовать себя красивой, и это только потому, что они хотят заработать деньги с помощью моей внешности", - приводит слова футболистки Sports.ru.