Москвичка Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон

В финальном матче Рыбакина одолела туниску Онс Жабер. Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился победой представительницы Казахстана со счётом 3:6, 6:2, 6:2.

По ходу встречи Рыбакина, занимающая 23-е место в мировом рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Жабер (2 WTA) выполнила четыре эйса, один раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта. Счёт личных встреч сравнялся - 2:2.

23-летняя Рыбакина является россиянкой, до 2018 года она выступала под флагом России, после чего сменила спортивное гражданство. Для неё это было дебютное участие в финале турнира "Большого шлема" и первый триумф. Жабер ранее также не доходила до финалов турниров "Большого шлема".

За титул соревнований в Великобритании, на которых не разыгрывались рейтинговые очки, Рыбакина заработает 2 миллиона фунтов призовых. Финалистка Жабер получит 1 миллион.

В воскресенье на Уимблдонском турнире состоится мужской финал, в нём сыграют третья ракетка мира серб Новак Джокович и 40-я ракетка австралиец Ник Кирьос.