Британская разведка: РФ перебрасывает резервы со всей страны к границе с Украиной для новых наступлений

В отчете указано, что большое количество российских пехотных подразделений в настоящее время оснащено устаревшими бронемашинами МТ-ЛБ, которые разрабатывались в 1950-х годах в качестве вспомогательных средств - как тягач для перевозки артиллерии. У этих бронемашин ограниченная броня, для защиты - только пулемет.
Как отмечает британское ведомство, большинство российских штурмовых частей первого эшелона в феврале были оснащены "боевыми машинами пехоты БМП-2 с броней толщиной до 33 мм, оснащенной мощной 30-мм автоматической пушкой и противотанковой ракетной установкой".
Несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина, что российские вооруженные силы "даже не начали" свои действия в Украине, многие из их подкреплений представляют собой специальные группы, развертываемые с использованием устаревшего или неподходящего оборудования, заключили в британской разведке.
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