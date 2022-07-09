Сб, 9.07.2022
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Артур Том Плешс, министр охраны среды и регионального развития
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Британская разведка: РФ перебрасывает резервы со всей страны к границе с Украиной для новых наступлений

ФОТО: Reuters/ScanPix

​Предположительно, Россия готовится к новым наступлениям и из разных регионов страны стягивает резервы к границе с Украиной, говорится в опубликованной в субботу, 9 июля, ежедневной сводке британской разведки о ситуации на украинском фронте.

В отчете указано, что большое количество российских пехотных подразделений в настоящее время оснащено устаревшими бронемашинами МТ-ЛБ, которые разрабатывались в 1950-х годах в качестве вспомогательных средств - как тягач для перевозки артиллерии. У этих бронемашин ограниченная броня, для защиты - только пулемет.

Как отмечает британское ведомство, большинство российских штурмовых частей первого эшелона в феврале были оснащены "боевыми машинами пехоты БМП-2 с броней толщиной до 33 мм, оснащенной мощной 30-мм автоматической пушкой и противотанковой ракетной установкой".

Несмотря на заявление президента РФ Владимира Путина, что российские вооруженные силы "даже не начали" свои действия в Украине, многие из их подкреплений представляют собой специальные группы, развертываемые с использованием устаревшего или неподходящего оборудования, заключили в британской разведке.

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