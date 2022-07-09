Главное за 9 июля ⟩ Штурм резиденции президента Шри-Ланки, Уимблдон Рыбакиной и чудо-гриб в Латвии

Новости Латвии:

"Я только что прибежал обратно, помогал на месте аварии. Мы выломали дверь, одну женщину зажало под топливопроводом, ребенок лежал под бочкой, в детском кресле, живой. Водитель погиб. Впереди в кювете была еще одна машина. Вот так ездили легковушки, пока не "доездились", посмотрите на результат", - о трагической аварии, произошедшей в пятницу на Лиепайском шоссе, рассказал очевидец.

Сбору большого количества топливных загрязнений с места аварии на Лиепайском шоссе в Бабитской волости помогает, что поблизости нет водоемов, которые могли бы быть загрязнены разлитым нефтепродуктом, сказал представитель Государственной службы окружающей среды Элмарс Ясинскис.

На прошедшей рабочей неделе цены на топливо в столицах стран Балтии снизились, однако дизельное топливо в Риге по-прежнему стоило больше 2 евро за литр, а в Вильнюсе и Таллине его цена упала ниже 2 евро, свидетельствуют данные агентства LETA.

В воскресенье Латвию накроют новые дождевые тучи, возможны грозы, прогнозируют синоптики.

Сотрудник Latvijas valsts meži Угис Кестерис наткнулся на невероятно редкий гриб, мало где встречающийся в Европе, - строчевик круглоспоровый (Gyromitra sphaerospora). О находке компания сообщила на своей домашней странице.

Главное за рубежом:

Протестующие на Шри-Ланке захватили резиденцию президента. Полиция пыталась остановить демонстрантов, применяя слезоточивый газ и стреляя в воздух, однако они прорвали оцепление и ворвались в здания. По сообщениям СМИ, президенту пришлось спасаться бегством от агрессивной толпы демонстрантов.

Миллардер Илон Маск заявил, что выходит из сделки по покупке соцсети Twitter. Сделка оценивалась в 44 млрд долларов. Компания собирается подать на Маска в суд, чтобы добиться выполнения соглашения.

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина стала победительницей Уимблдонского турнира.

В некоторых ресторанах сети "Вкусно и точка", заменившей в России McDonald's, не будет картофеля фри и картошки по-деревенски.

​Предположительно, Россия готовится к новым наступлениям и из разных регионов страны стягивает резервы к границе с Украиной, говорится в опубликованной в субботу, 9 июля, ежедневной сводке британской разведки о ситуации на украинском фронте.

Днем в пятницу, 8 июля, на авиабазу Эмари сели истребители ВВС США F-35, которые были переброшены в Эстонию в рамках миссии НАТО по укреплению восточного фланга альянса.

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Многие шутят, что отдых с детьми - это не отдых, но это не так - просто нужно уметь составить правильную, интересную и подходящую программу. Вот мы и поможем! Журналист RUS TVNET отправилась в Эстонию, а именно в ее столицу Таллинн, и проложила тропинки по тем маршрутам и местам, которые особенно понравятся семьям с детьми. "А это где?" - путеводитель RUS TVNET по очень привлекательным и необычном местам, теперь - не только в Латвии!

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