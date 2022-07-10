Ракетный удар по пятиэтажке в Донецкой области: погибли 15 человек, есть раненные

Из-под завалов на поверхность на данный момент извлекли тела 15 погибших и пяти раненых.

Продолжаются аварийно-спасательные работы на месте происшествия. Сообщается также, что установлен и поддерживается звуковой контакт с тремя лицами под завалами.

"В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели - пытаются спасти оказавшихся под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами.

Кириленко утверждает, что в пятиэтажный жилой дом попали российские ракеты "Ураган".

В ряде Telegram-каналов появились видеокадры моменты попадания ракеты в жилой дом(подтвердить или опровергнуть их подлинность невозможно).

Тем временем власти самопровозглашенной ДНР заявили о гибели трех мирных жителей и 11 пострадавших в результате обстрелов за прошлые сутки.