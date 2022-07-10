Украина сообщает о ракетном ударе по пятиэтажке: три десятка человек под завалами

Из-под завалов на поверхность на данный момент извлекли тела шести погибших и пяти раненых.

"В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели - пытаются спасти оказавшихся под завалами. По словам местных жителей, там, скорее всего, по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, спасатели сумели установить контакт с двумя людьми, оказавшимися под руинами.

Кириленко утверждает, что в пятиэтажный жилой дом попали российские ракеты "Ураган".

Тем временем власти самопровозглашенной ДНР заявили о гибели трех мирных жителей и 11 пострадавших в результате обстрелов за прошлые сутки.

В условиях военного времени реакция не может оперативно проверить заявления официальных лиц. Российская сторона не сообщала об ударе.