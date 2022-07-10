Велосипеды, самокаты: тротуары стали опасны для пешеходов

Я опишу вам свою недавнюю прогулку по старому городу с трехмесячной дочерью в коляске. Мы делим дорогу, предназначенную для пешеходов, с самокатами и курьерами по доставке еды, мчащимися на велосипедах.

Максимальная скорость движения электросамоката ограничена 25 км/ч, что в реальности означает, что курьеры Bolt сталкиваются с пешеходами, как минимум, на этой скорости. Они лавируют на своих самокатах между идущими людьми, всегда неожиданно появляясь из-за спины то справа, то слева.

И вот на днях у светофора возле Эстонского Драматического театра возникла ситуация, когда курьер Bolt чуть не наехал на детскую коляску, где находился мой ребенок. Чтобы предотвратить столкновение, мне нужно было либо прыгнуть перед коляской, выскочив ему наперерез, или метнуться с ребенком на проезжую часть Пярнуского шоссе. Какой вариант вы бы выбрали?

Каким-то образом мне удалось избежать столкновения и удержать ребенка. Я обнаружила себя кричащей на курьера. Я на повышенных тонах выясняла, смотрит ли он вообще, куда едет и в каком месте. Курьер Bolt что-то выкрикнул в ответ на незнакомом языке... Третий прохожий махал руками вдалеке, а четвертый пытался выставить ногу, чтобы курьер упал с самоката. Пешеход, прогуливаясь по центру Таллинна, нередко чувствует себя именно так – нервно и небезопасно.

Следует отметить, что есть велосипедные дорожки, отмеченные красным цветом, но велосипедистам они не нравятся. Они мчатся по тротуару, а если вы оказываетесь перед ними, начинают трезвонить в звонок: "Прочь с дороги!". Обычно пешеход в этом случае прижимается к стене дома или прыгает на край велосипедной дорожки. Если пешеход с ребенком, опасность для обоих резко возрастает.

Иногда мне кажется, что скорее водитель автомобиля заметит меня с коляской на дороге, чем проносящийся мимо подросток на самокате, который плевать хотел на правила дорожного движения.

Узкие тротуары центральной части Таллинна заполнены именно такими беспечными ездоками. Кроме того, вечером попадаются люди, которые достаточно много выпили, чтобы садиться за руль автомобиля, но чувствуют, что управлять самокатом в нетрезвом виде для них не проблема.

Делить узкие тротуары с велосипедами и самокатами мне как пешеходу с младенцем весьма затруднительно. Я не припомню, чтоб этим летом я хоть раз вышла на улицу с коляской и сумела избежать неравной конкуренции за узкий тротуар.