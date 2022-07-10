Полиция ищет пропавшую 13-летнюю девочку

Приметы: рост 156 см, светлые волосы до плеч, среднего телосложения. На ней была черная рубашка в стиле "оверсайз" с фиолетовыми и зелеными узорами, темно-серые спортивные штаны, спортивная обувь и черно-белый рюкзак Vans.

Особые приметы - пирсинг на правой стороне носа и над губами, татуировка в виде розового сердца за левым ухом, татуировка "лох" на левой ноге, носит много колец и резинки для волос на руках.

Государственная полиция призывает жителей посмотреть на фотографию девушки и всех, кто знает о ее возможном местонахождении, связаться с полицией по телефону 67085921 или 110.

Meklējam bezvēsts pazudušo 13 gadus veco Aļonu Muhinu, kura 9. jūlijā plkst. 12.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Čiekurkalna 1. līnijā. 156 cm gara, blondiem matiem, pīrsingi degunā un virs lūpām. Ja zini viņas atrašanās vietu, zvani - 67085921 vai 110! #policijameklē pic.twitter.com/WnEl4OfJco — Valsts policija (@Valsts_policija) July 10, 2022