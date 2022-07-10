Вс, 10.07.2022
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Угис Кестерис, обнаруживший строчевик круглоспоровый

Полиция ищет пропавшую 13-летнюю девочку

Пропавшая девочка ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести 13-летнюю Алену Мухину, которая вчера, 9 июля, в 12.00 покинула место жительства в Риге, в Чиекуркалнсе на 1-й линии, и отправилась гулять с подругами в центр.

Приметы: рост 156 см, светлые волосы до плеч, среднего телосложения. На ней была черная рубашка в стиле "оверсайз" с фиолетовыми и зелеными узорами, темно-серые спортивные штаны, спортивная обувь и черно-белый рюкзак Vans.

Особые приметы - пирсинг на правой стороне носа и над губами, татуировка в виде розового сердца за левым ухом, татуировка "лох" на левой ноге, носит много колец и резинки для волос на руках.

Государственная полиция призывает жителей посмотреть на фотографию девушки и всех, кто знает о ее возможном местонахождении, связаться с полицией по телефону 67085921 или 110.

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