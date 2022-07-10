Полиция ищет пропавшую 13-летнюю девочку

Приметы: рост 156 см, светлые волосы до плеч, среднего телосложения. На ней была черная рубашка в стиле "оверсайз" с фиолетовыми и зелеными узорами, темно-серые спортивные штаны, спортивная обувь и черно-белый рюкзак Vans.
Особые приметы - пирсинг на правой стороне носа и над губами, татуировка в виде розового сердца за левым ухом, татуировка "лох" на левой ноге, носит много колец и резинки для волос на руках.
Государственная полиция призывает жителей посмотреть на фотографию девушки и всех, кто знает о ее возможном местонахождении, связаться с полицией по телефону 67085921 или 110.
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