Видео ⟩ Спасение задыхающихся собак в Италии обернулось для литовца судом

Дариус рассказал литовским СМИ, что случайно заметил собак, запертых в машине и тяжело дышащих от жары, на местной стоянке в Венеции. Он услышал их из-за необычных звуков.

"Слышу, кто-то стучит. Подхожу и вижу, что одна машина сильно запотела, а внутри задыхаются две собаки.

Мы заметили их около 15:00, а зафиксированное время парковки показывало, что собак оставили на стоянке в 10:30.

В Венеции на тот момент было +35 градусов, хотя стоянка была в тени. Самое странное, что в 20 метрах от машины находился надзиратель, который не разрешал разбивать окна, а призывал дождаться полицейских", - описал ситуацию литовский каскадер.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

По мере ухудшения ситуации они начали через щелки лить в салон машины воду, но так как собаки дышали все тяжелее, Дариус был вынужден разбить два стекла автомобиля.

"Мы хотели их охладить, но побоялись выпускать, потому что, если бы они убежали и начали бродить вокруг, мы бы их, наверно, не поймали", - пояснил чемпион по карате.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Вскоре после этого довольно быстро прибыли полиция и ветеринары, которые начали реанимировать собак. Реанимация длилась около 2-3 часов, Дариус и Иева все это время были с собаками. Каскадер счастлив, что животные пришли в себя и больше не выглядели так, как на этих страшных кадрах.

Вечером, когда четвероногих забрали на свое попечение ветеринары, их спасателей из Литвы доставили в полицейский участок. Литовцы провели там два часа, полицейские не хотели их отпускать из-за поврежденного автомобиля.

"Они проводили нас в отделение полиции, были очень любезны и приветливы: дали попить воды, мы смогли умыться, так что у нас нет никаких претензий, но им все равно пришлось начать досудебное расследование. Правоохранители заверили нас, что это не их дело и больше они ничего сделать не могут", - рассказал литовец.

"Нельзя было портить машину, т.е. разбивать стекла. Поскольку мы не только разбили стекла, но и вылили внутрь десять-пятнадцать ведер воды, вся машина поплыла. К тому же в ней были чемоданы хозяев, вода просачивалась и туда", — добавил Дариус.

В отношении действий владельцев собаки - молодой пары из Молдовы - также ведется досудебное расследование, но Дариус не думает, что оно будет закончено в ближайшее время.

​Литовская пара не была вынуждена оставаться в Венеции, они смогли отправиться в отпуск на озеро Комо. Через несколько дней они смогут вернуться в Литву, а до тех пор официальные лица намерены информировать их о ходе расследования.

Хотя Дариусу, возможно, придется предстать перед судом за этот инцидент, он не будет один. Ему предложили помощь местные собаководы и юристы, здесь такие случаи - не редкость: несколько дней назад на той же парковке был брошен йоркширский терьер.

"В тот день я разговаривал с местными собаководами, у которых есть свои питомники, и они дали мне контакты местных юристов. Они заверили меня, что меня обязательно кто-то будет представлять и что это должен быть итальянец", - поделился литовец.

На вопрос, сожалеет ли он о том, что попал в такой инцидент, Дариус уверяет, что вовсе нет. "Я даже не думал об этом. Все бы так поступили. Что самое худшее, что может со мной случиться? Мне просто придется заплатить штраф", - подытожил чемпион по карате.

Видео: Операция по спасению собак в Венеции