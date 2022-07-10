Видео ⟩ Спасение задыхающихся собак в Италии обернулось для литовца судом

Летний зной опасен не только для людей, но и для животных. В этом убедился известный в Литве каскадер и чемпион по карате Дариус Петрикаускас во время путешествия по Италии со своей супругой Иевой. В Венеции они заметили собак, оставленных в запертой машине и уже тяжело дышащих от жары. Пара решила предпринять кардинальные меры, чтобы спасти животных, однако за это им, возможно, придется дорого заплатить, рассказывает портал 15min.
Дариус рассказал литовским СМИ, что случайно заметил собак, запертых в машине и тяжело дышащих от жары, на местной стоянке в Венеции. Он услышал их из-за необычных звуков.
"Слышу, кто-то стучит. Подхожу и вижу, что одна машина сильно запотела, а внутри задыхаются две собаки.
Мы заметили их около 15:00, а зафиксированное время парковки показывало, что собак оставили на стоянке в 10:30.
В Венеции на тот момент было +35 градусов, хотя стоянка была в тени. Самое странное, что в 20 метрах от машины находился надзиратель, который не разрешал разбивать окна, а призывал дождаться полицейских", - описал ситуацию литовский каскадер.
По мере ухудшения ситуации они начали через щелки лить в салон машины воду, но так как собаки дышали все тяжелее, Дариус был вынужден разбить два стекла автомобиля.
"Мы хотели их охладить, но побоялись выпускать, потому что, если бы они убежали и начали бродить вокруг, мы бы их, наверно, не поймали", - пояснил чемпион по карате.
Вскоре после этого довольно быстро прибыли полиция и ветеринары, которые начали реанимировать собак. Реанимация длилась около 2-3 часов, Дариус и Иева все это время были с собаками. Каскадер счастлив, что животные пришли в себя и больше не выглядели так, как на этих страшных кадрах.
Вечером, когда четвероногих забрали на свое попечение ветеринары, их спасателей из Литвы доставили в полицейский участок. Литовцы провели там два часа, полицейские не хотели их отпускать из-за поврежденного автомобиля.
"Они проводили нас в отделение полиции, были очень любезны и приветливы: дали попить воды, мы смогли умыться, так что у нас нет никаких претензий, но им все равно пришлось начать досудебное расследование. Правоохранители заверили нас, что это не их дело и больше они ничего сделать не могут", - рассказал литовец.
"Нельзя было портить машину, т.е. разбивать стекла. Поскольку мы не только разбили стекла, но и вылили внутрь десять-пятнадцать ведер воды, вся машина поплыла. К тому же в ней были чемоданы хозяев, вода просачивалась и туда", — добавил Дариус.
В отношении действий владельцев собаки - молодой пары из Молдовы - также ведется досудебное расследование, но Дариус не думает, что оно будет закончено в ближайшее время.
Литовская пара не была вынуждена оставаться в Венеции, они смогли отправиться в отпуск на озеро Комо. Через несколько дней они смогут вернуться в Литву, а до тех пор официальные лица намерены информировать их о ходе расследования.
Хотя Дариусу, возможно, придется предстать перед судом за этот инцидент, он не будет один. Ему предложили помощь местные собаководы и юристы, здесь такие случаи - не редкость: несколько дней назад на той же парковке был брошен йоркширский терьер.
"В тот день я разговаривал с местными собаководами, у которых есть свои питомники, и они дали мне контакты местных юристов. Они заверили меня, что меня обязательно кто-то будет представлять и что это должен быть итальянец", - поделился литовец.
На вопрос, сожалеет ли он о том, что попал в такой инцидент, Дариус уверяет, что вовсе нет. "Я даже не думал об этом. Все бы так поступили. Что самое худшее, что может со мной случиться? Мне просто придется заплатить штраф", - подытожил чемпион по карате.
Видео: Операция по спасению собак в Венеции
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