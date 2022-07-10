Главное за 10 июля ⟩ Ливни, оцепленный вход в Origo и освистанные "Би-2"

Новости Латвии:

​Из-за продолжающегося ливневого дождя с грозой около 16:00 Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил желтое предупреждение для Риги. Оно было в силе до 19:00. В центре Риги был маленький коллапс.

Кстати, лучше не станет. В начале следующей недели Латвии достигнет циклон, который принесет с собой сильный дождь и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

​Государственная пожарно-спасательная служба оцепила территорию у входа в здание Origo из-за деформированной конструкции потолка, свидетельствуют сообщения в социальных сетях.

Для сбора вытекшего при аварии на Лиепайском шоссе топлива вырыта яма и выкапывается загрязненный грунт, сообщает представитель Государственной службы окружающей среды Элмар Ясинскис.

В нескольких местах на побережье Балтийского моря над водой можно было наблюдать водяные смерчи или водяные столбы. Об этом рассказал сотрудник отдела погоды Латвийского телевидения Том Брицис.

С понедельника, 11 июля, вводится запрет на ввоз из России товаров, попадающих под санкции, в том числе - алкоголя, мебели и др. Запрет будет относиться и к частным лицам.

Главное за рубежом:

Около 10 тысяч человек со всех концов США в субботу, 9 июля, съехались в Вашингтон, чтобы выступить с протестом против принятого в июне решения Верховного суда, отменившего право женщин на аборт.

Популярная российская рок-группа "Би-2" выступила на Суперкубке РФ по футболу, за который боролись команды "Спартак" и "Зенит". Согласно информации нескольких прокремлевских Telegram-каналов, выступление коллектива сопровождалось свистом и криками болельщиков.

В городе Часов Яр под Бахмутом в Донецкой области более 30 человек оказались под руинами пятиэтажного дома, попавшего в субботу вечером, 9 июля, под ракетный удар, сообщает Русская служба BBC, со ссылкой на слова главы областной военной администрации Павла Кириленко.

Немецкие социал-демократы изучают возможные отравления "наркотиками изнасилования" на летней вечеринке партии. Известно о восьми женщинах, пострадавших от "нокаутирующего" вещества, похожего на "Рогипнол".

Интересное чтиво:

​Летний зной опасен не только для людей, но и для животных. В этом убедился известный в Литве каскадер и чемпион по карате Дариус Петрикаускас во время путешествия по Италии со своей супругой Иевой. В Венеции они заметили собак, оставленных в запертой машине и уже тяжело дышащих от жары. Пара решила предпринять кардинальные меры, чтобы спасти животных, однако за это им, возможно, придется дорого заплатить.

Конечно, ни для кого не секрет, что в Латвии можно встретить кинематографиста Виталия Манского и кинокритика Антона Долина, но RUS TVNET собрал все слухи и факты о пребывании других знаменитостей в Юрмале. Итак, кого еще можно встретить?

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