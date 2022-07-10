Джокович в четвёртый раз подряд выиграл Уимблдон

В финальном матче Джокович обыграл австралийца Ника Кирьоса. Матч продолжался 3 часа 2 минуты и завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3).

По ходу встречи Джокович, занимающий 3-е место в мировом рейтинге АТР, сделал 15 эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Кирьос (40 АТР) 30 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести. Счёт в личных встречах стал 2-1 в пользу Кирьоса, который ранее дважды побеждал Джоковича в 2017 году.

Таким образом, 35-летний серб выиграл титул четвёртый раз подряд и седьмой - вообще. Теперь на счету Джоковича 21 победа на турнирах "Большого шлема". Он обошёл Роджера Федерера и по этому показателю уступает только Рафаэлю Надалю (22). Для Кирьоса это был дебютный финал "Большого шлема" в одиночном разряде.

Напомним, днём ранее чемпионкой Уимблдона-2022 стала 23-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в финале обыграла Онс Жабер из Туниса.