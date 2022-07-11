Пн, 11.07.2022
Вот так ездили легковушки, пока не "доездились", посмотрите на результат. Очевидец аварии на Лиепайском шоссе
Очевидец аварии на Лиепайском шоссе
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  • Серябкина на траве, Пугачева в Юрмале, а Чичваркин в цветах

Серябкина на траве, Пугачева в Юрмале, а Чичваркин в цветах

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные. 

Ольга Серябкина веселилась на траве

Юлианна Караулова плавала в бассейне

Ким Кардашьян отдыхала на море

Евгений Чичваркин среди цветов

Алена Водонаева обнимала спасательный круг

Ольга Бузова тоже нашла бассейн

Юлия Михалкова отдыхала

Наргиз Закирова делится кадрами пребывания в Узбекистане

Ольга Орлова во Франции

Выходные Анны Заворотнюк

Летняя Катерина Шпица

Ида Галич с подружками

Катя Варнава веселилась в постели

Андрей Мерзликин любовался природой Абхазии

Амината наслаждалась летом

Ксения Бородина обедала

Маша Горбань гуляла

Алла Пугачева и Максим Галкин были на концерте

Маркус Рива в Малибу

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