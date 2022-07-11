Серябкина на траве, Пугачева в Юрмале, а Чичваркин в цветах
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные.
Ольга Серябкина веселилась на траве
Юлианна Караулова плавала в бассейне
Ким Кардашьян отдыхала на море
Евгений Чичваркин среди цветов
Алена Водонаева обнимала спасательный круг
Ольга Бузова тоже нашла бассейн
Юлия Михалкова отдыхала
Наргиз Закирова делится кадрами пребывания в Узбекистане
Ольга Орлова во Франции
Выходные Анны Заворотнюк
Летняя Катерина Шпица
Ида Галич с подружками
Катя Варнава веселилась в постели
Андрей Мерзликин любовался природой Абхазии
Амината наслаждалась летом
Ксения Бородина обедала
Маша Горбань гуляла
Алла Пугачева и Максим Галкин были на концерте
Маркус Рива в Малибу
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