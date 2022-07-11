Зеленский: причастные к обстрелам городов Украины неминуемо будут наказаны

Говоря о ракетном ударе России в воскресенье, 10 июля, в результате которого был разрушен пятиэтажный жилой дом в Часовом Яре Донецкой области, в результате чего погибли 15 человек, Зеленский в видеообращении сказал: "Это был ракетный удар. Каждый, кто отдает приказы о таких ударах, каждый, кто их осуществляет по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает совершенно сознательно".

"После таких ударов убийцы не смогут сказать, что не знали или не понимали чего-то", - подчеркнул президент Украины.

"Все те, кто производил этот обстрел, другие ракетные удары, все, кто обстреливал из реактивной артиллерии наши города, как в Харьковской , так и в Запорожской области, а также в Кривом Роге, по Северску и Угледару в Донецкой области, их всех найдут", - сказал Зеленский.

Он указал, что нацистских убийц находят по всему миру и судят, даже когда им девяносто или сто лет.

"Конечно, мы не хотим ждать так долго. Но я привожу этот пример, чтобы показать, что наказание неизбежно для каждого убийцы, абсолютно для всех. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их страна защитит их. Россия первой откажется от них, когда изменятся политические условия", - сказал президент Украины.