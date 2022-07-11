Погода в понедельник: слабые осадки, но желтое предупреждение
В понедельник, 11 июля, в Латвии ожидается солнечная погода, облачно будет только на востоке страны, прогнозируют синоптики.
В понедельник, 11 июля, в Латвии ожидается солнечная погода, облачно будет только на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозовые ливни.
Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, воздух прогреется до +20...+24 градусов.
В Риге в понедельник осадков не ожидается, температура воздуха составит до +22 градусов.
Погода определяется областью низкого давления. Атмосферное давление 1011-1013 гПа на уровне моря.
Местами в центральной и восточной частях страны, в том числе в Риге, действует желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.
Галерея: Цветущее поле маков в Аугшдаугавском крае
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