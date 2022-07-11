Пн, 11.07.2022
Для физического, частного, лица штраф - от 30 до 1400 евро. Да, за установку палатки в прибрежной дюнной защитной зоне. Не считая мест, где есть и особо охраняемые природные территории. Там уже другой тариф. Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды
Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды

Погода в понедельник: слабые осадки, но желтое предупреждение

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В понедельник, 11 июля, в Латвии ожидается солнечная погода, облачно будет только на востоке страны, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозовые ливни.

Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, воздух прогреется до +20...+24 градусов.

В Риге в понедельник осадков не ожидается, температура воздуха составит до +22 градусов.

Погода определяется областью низкого давления. Атмосферное давление 1011-1013 гПа на уровне моря.

Местами в центральной и восточной частях страны, в том числе в Риге, действует желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Галерея: Цветущее поле маков в Аугшдаугавском крае

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