Погода в понедельник: слабые осадки, но желтое предупреждение

Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозовые ливни.

Будет дуть слабый и умеренный северный ветер, воздух прогреется до +20...+24 градусов.

В Риге в понедельник осадков не ожидается, температура воздуха составит до +22 градусов.

Погода определяется областью низкого давления. Атмосферное давление 1011-1013 гПа на уровне моря.

Местами в центральной и восточной частях страны, в том числе в Риге, действует желтое предупреждение о высокой пожароопасности в лесах.

Галерея: Цветущее поле маков в Аугшдаугавском крае