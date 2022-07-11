Пн, 11.07.2022
Для физического, частного, лица штраф - от 30 до 1400 евро. Да, за установку палатки в прибрежной дюнной защитной зоне. Не считая мест, где есть и особо охраняемые природные территории. Там уже другой тариф. Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды
Сабине Яунбирзе, представитель Государственной службы окружающей среды
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Фото ⟩ Украина: Россия обстреляла жилой дом. Погиб 31 человек

Вечером в воскресенье, 10 июля, российские силы нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в городе Часов Яр, сообщил глава Донецкой областной администрации Украины Павел Кириленко.

По его словам, удар, полностью уничтоживший два подъезда дома, нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган". 

По последним данным, в результате ракетного удара по городу Часов Яр в Донецкой области погиб 31 человек, об этом в эфире украинского телевидения сообщила пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

Также сообщается, что из-под завалов спасено девять человек.

Как ранее сообщало главное управление ГСЧС Украины по Донецкой области, под завалами могут находиться еще около 20 человек, в том числе мальчик 9 лет.

В стране объявлена минута молчания в память о погибших.

На месте работают спасатели.

Министерство обороны РФ в воскресенье не упоминало удары по Часову Яру, однако вечером субботы сообщило, что в районе города "ударом высокоточного оружия уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777".

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