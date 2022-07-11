Фото ⟩ Украина: Россия обстреляла жилой дом. Погиб 31 человек

По его словам, удар, полностью уничтоживший два подъезда дома, нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган".

По последним данным, в результате ракетного удара по городу Часов Яр в Донецкой области погиб 31 человек, об этом в эфире украинского телевидения сообщила пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.

Также сообщается, что из-под завалов спасено девять человек.

Как ранее сообщало главное управление ГСЧС Украины по Донецкой области, под завалами могут находиться еще около 20 человек, в том числе мальчик 9 лет.

В стране объявлена минута молчания в память о погибших.

На месте работают спасатели.

Министерство обороны РФ в воскресенье не упоминало удары по Часову Яру, однако вечером субботы сообщило, что в районе города "ударом высокоточного оружия уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777".