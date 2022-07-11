Фото ⟩ Украина: Россия обстреляла жилой дом. Погибли 26 человек

По его словам, удар, полностью уничтоживший два подъезда дома, нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган". Как сообщает главное управление ГСЧС Украины по Донецкой области, под завалами могут находиться еще около 20 человек, в том числе мальчик 9 лет.

По последним данным, при обстреле погибли 26 человек. Также сообщается, что из-под завалов спасено девять человек.

В стране объявлена минута молчания в память о погибших.

На месте работают спасатели.

Министерство обороны РФ в воскресенье не упоминало удары по Часову Яру, однако вечером субботы сообщило, что в районе города "ударом высокоточного оружия уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777".