Фото ⟩ Украина: Россия обстреляла жилой дом: погибли 35 человек, в том числе ребенок

По его словам, удар, полностью уничтоживший два подъезда дома, нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган".

По последним данным, в результате ракетного удара по городу Часов Яр в Донецкой области погибли 35 человек, в том числе ребенок.

Также сообщается, что из-под завалов спасены девять человек.

В стране была объявлена минута молчания в память о погибших.

На месте работают спасатели.

Министерство обороны РФ в воскресенье не упоминало удары по Часову Яру, однако вечером в субботу сообщило, что в районе города "ударом высокоточного оружия уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777".