Вт, 12.07.2022
Несмотря на надежды жителей, снижение цен не имеет под собой никакого экономического обоснования – стоимость строительства продолжает расти, и спрос на жилье в новых проектах будет оставаться высоким. Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio
Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio
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Фото ⟩ Украина: Россия обстреляла жилой дом: погибли 45 человек, в том числе ребенок

Вечером в воскресенье, 10 июля, российские силы нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в городе Часов Яр, сообщил глава Донецкой областной администрации Украины Павел Кириленко.

По его словам, удар, полностью уничтоживший два подъезда дома, нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган". 

По последним данным, в результате ракетного удара по городу Часов Яр в Донецкой области погибли 45 человек, в том числе ребенок - мальчик примерно 9 лет.

Также сообщается, что из-под завалов спасены девять человек.

Министерство обороны РФ в воскресенье не упоминало удары по Часову Яру, однако вечером в субботу сообщило, что в районе города "ударом высокоточного оружия уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777".

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