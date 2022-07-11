Ср, 13.07.2022
Привет из Юрмалы! Дом продал, но, надеюсь, возможность видеться с друзьями и близкими будет всегда Сергей Светлаков
Сергей Светлаков
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Фото ⟩ Украина: Россия обстреляла жилой дом: погибли 47 человек, в том числе ребенок

Вечером в воскресенье, 10 июля, российские силы нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в городе Часов Яр, сообщил глава Донецкой областной администрации Украины Павел Кириленко.

По его словам, удар, полностью уничтоживший два подъезда дома, нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган". 

По последним данным, в результате ракетного удара по городу Часов Яр в Донецкой области погибли 47 человек, в том числе ребенок - мальчик примерно 9 лет.

Также сообщается, что из-под завалов спасены девять человек.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Министерство обороны РФ в воскресенье не упоминало удары по Часову Яру, однако вечером в субботу сообщило, что в районе города "ударом высокоточного оружия уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777".

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