Пн, 11.07.2022
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Ксения Иевлева, рыночный аналитик Latio

Кэмерон Диас призналась в перевозке наркотиков

Кэмерон Диас ФОТО: Кадр из видео

Голливудская актриса Кэмерон Диас (Cameron Diaz) дала большое интервью, в котором рассказала о жуткой истории, случившейся с ней в молодости, пишет StarHit.ru. 

В 1990-е годы Кэмерон Диас жила в Париже. В тот период она была практически без денег и цеплялась за любую возможность заработать. 

"Я была в Париже целый год и не работала ни дня. Я не могла найти хоть какую-нибудь работу, чтобы выжить. Потом нашла кое-что... На самом деле я стала мулом, возившим наркотики в Марокко, клянусь Богом", - призналась Диас.

Актриса не знала, что в ее чемодане запрещенные вещества, а во время прибытия в аэропорт и вовсе начала паниковать. Когда ее остановили сотрудники службы безопасности, она сказала, что чемодан не ее и она даже не знает, чье это. Так она избежала тюремного заключения за торговлю наркотиками. Диас могла сесть, к примеру, на 10 лет. 

Напомним, Кэмерон Диас возвращается на большой экран в картине с Джейми Фоксом  Back in Action. 

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