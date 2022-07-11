Кэмерон Диас призналась в перевозке наркотиков

В 1990-е годы Кэмерон Диас жила в Париже. В тот период она была практически без денег и цеплялась за любую возможность заработать.

"Я была в Париже целый год и не работала ни дня. Я не могла найти хоть какую-нибудь работу, чтобы выжить. Потом нашла кое-что... На самом деле я стала мулом, возившим наркотики в Марокко, клянусь Богом", - призналась Диас.

Актриса не знала, что в ее чемодане запрещенные вещества, а во время прибытия в аэропорт и вовсе начала паниковать. Когда ее остановили сотрудники службы безопасности, она сказала, что чемодан не ее и она даже не знает, чье это. Так она избежала тюремного заключения за торговлю наркотиками. Диас могла сесть, к примеру, на 10 лет.

Напомним, Кэмерон Диас возвращается на большой экран в картине с Джейми Фоксом Back in Action.