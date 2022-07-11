Взрывная серия. Как и почему начали взлетать на воздух склады вооружений в тылу российских войск

Однако лишь систематические, а не точечные удары украинцев по тыловым базам российских войск могут сломить наступательный пыл Кремля. По меньшей мере, ему придется оперативно восстанавливать и перестраивать пути снабжения своих войск в Украине.

Успешная серия

За последние две недели (с конца июня по начало июля) корреспонденты ВВС News Украина насчитали около десятка точных ударов по складам боеприпасов и военным базам российских войск на захваченных украинских территориях.

ФОТО: BBC

Следует отметить, что официально ни генштаб ВСУ, ни минобороны России не сообщали о таких случаях. Информацию и видеодоказательства распространяли в соцсетях очевидцы взрывов, военные журналисты и блогеры по обе стороны, а также местные чиновники. Некоторые случаи подтвердило также управление стратегических коммуникаций (СтратКом) ВСУ.

28 июня стало известно о взрывах в городе Новая Каховка (Херсонская область). Это стратегически важный для российских сил город на юге Украины, который они захватили еще в первый день вторжения. Рядом с ним расположена Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) и гидротехнические сооружения Северокрымского канала, поставляющего днепровскую воду в Крым.

Российские войска используют город как тыловую базу и логистический центр. До линии фронта отсюда не менее 40-50 км.

"По сообщениям местных патриотов, около трех часов наблюдался пожар и взрывы. Пожар до сих пор продолжается, правда, уже с меньшей интенсивностью. Пожарные не спешат тушить его, потому что есть угроза получить ранения", - рассказали об этом случае в Страткоме ВСУ.

В тот же день стало известно о взрыве на российской базе в Перевальске Луганской области. Этот город был оккупирован с 2014 года частями так называемой "ЛНР" и сейчас расположен в 45-50 км от фронта. Об инциденте в соцсетях сообщили местные жители.

Второго июля чрезвычайно мощный взрыв прогремел в Попасной Луганской области. Этот город российские войска захватили в начале мая и разместили там арсенал для снабжения боеприпасами своей ударной группировки на Луганском направлении.

На следующий день - 3 июля - уже пылало в Мелитополе. Этот город в Запорожье войска РФ взяли под контроль в начале марта и создали здесь тыловую базу в местном авиагородке. Ранним утром по ней нанесли серию ракетных ударов, сообщил мэр города Иван Федоров. Позже удар был нанесен по еще одной базе, в поселке Мирное у Мелитополя. Это глубокий тыл, до линии фронта здесь 65-75 км.

Следующий удар по складам боеприпасов российских вооруженных сил был нанесен 4 июля в городе Снежном Донецкой области, почти в 70 км от линии разграничения. Город был оккупирован еще в 2014 году.

"В Снежном, что в Донецкой области, пылают склады боеприпасов рашистов. Верьте в Вооруженные Силы Украины!" - так об этом событии сообщил СтратКом ВСУ.